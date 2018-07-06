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Создан адаптированный для инвалидов модный комбинезон
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Создан адаптированный для инвалидов модный комбинезон 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Онлайн-ретейлер Asos представил водонепроницаемый комбинезон, адаптированный для передвигающихся с помощью коляски людей. Об этом сообщает BBC News.
Дизайн был продуман совместно с британской спортсменкой, участницей паралимпийских игр Хлои Болл-Хопкинс (Chloe Ball-Hopkins), которая также выступила в качестве модели для сайта Asos. Она заявила, что ее мечтой было «сделать моду доступной для всех».
Предлагаемая девушкой модель предусматривает молнию вокруг талии, которая позволяет легче надевать и снимать комбинезон, а также комбинировать верх и низ с другими вещами по желанию. В комбинезон вшит водонепроницаемый карман на груди. Рукава и штанины регулируется для удобства людей разного роста. «Незначительные детали [в одежде] составляют огромную разницу для таких людей, как я», — рассказала дизайнер и модель.
Интернет-пользователи похвалили бренд за борьбу со «стигматизацией в отношении инвалидов» и отметили вклад в положительную репрезентацию людей с ограниченными возможностями. Комбинезон доступен на сайте Asos, его стоимость составляет 50 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей).
В конце июня стало известно, что крупнейшие британские бренды, такие как New Look, River Island и Asos, примут участие в акции Shape GB, направленной на создание универсальной системы размеров одежды. « На данный момент индивидуальные особенности фигуры не учитываются при создании дизайна. Проблема размеров решится раз и навсегда, когда у брендов будет достаточно данных», — рассказал организатор исследования Ричард Барнс.
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