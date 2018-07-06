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«Грудь уже не та»: Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем
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«Грудь уже не та»: Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая «черная пантера» мировых подиумов, несмотря на свой возраст, все еще продолжает удивлять публику не только шикарной фигурой, но и смелыми образами. На светском ужине в Париже темнокожая красавица появилась в прозрачном платье без нижнего белья.
Пока в России главной темой дня является выступление «Бурановских бабушек» в доме болельщиков Мексики, в Париже блистают нарядами заполонившие его модницы. На днях один из самых статусных женских журналов устроил для именитых красавиц светский прием, который посетила и знаменитая модель Наоми Кэмпбелл. 48-летняя британка появилась перед гостями и фотографами в прозрачном платье от бренда Alaïa. Светлый наряд с причудливым узором и оригинальным подолом тут же привлек внимание всех гостей, ведь на знаменитости не было белья!
Свой смелый образ Наоми дополнила босоножками на высоких каблуках, выполненными в цвете «металлик» и украшенными бантами. Завершили вечерний стиль королевы подиумов кудри и чокер на шее. Возможно, западная публика и оценила образ «пантеры» по достоинству, но российские модницы от души посмеялись с ее снимков в социальных сетях. «Чем старше — тем хуже» «О, Боже! Да это ж Филя! Только из солярия небось» «Ей бы волосиков своих, а то все парики да парики…» «Леонтьев, ты ли это?» «Где потерялась талия? Неужели в 90-х?» «Эх… А грудь-то уже не та!» «Почему она не прячет свои обвисшие тряпочки в бюстгальтер? Вид смешной просто», — не скупились на остроты интернет-пользователи.
Впрочем, смех смехом, но Наоми уже нет смысла пытаться соответствовать ожиданиям привередливых фанатов, ведь официальное звание иконы стиля у нее уже есть. А пока одни завсегдатаи социальных сетей с увлечение высмеивают образ Наоми, другие восхищаются чувству стиля Натальи Водяновой, которая тоже успела посетить пару мероприятий в рамках Недели моды в Париже.
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