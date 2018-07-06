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Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер стала звездой вечеринки Dolce & Gabbana на озере Комо
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Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер стала звездой вечеринки Dolce & Gabbana на озере Комо 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Китти Спенсер Доменико Дольче и Стефано Габбана подготовили для любителей моды необычную презентацию сразу нескольких коллекций, собрав свои творения на борту яхты «Конкордия», пришвартованной на озере Комо. Среди первых пассажиров, совершивших водную экскурсию, которая закончилась вечеринкой и ужином на берегу, была Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы. Британскую аристократку и Dolce & Gabbana объединяет дружба, перешедшая в сотрудничество: Китти не только частая гостья показов итальянского модного дома, но и выходила на подиум некоторых из них.
Китти Спенсер
Китти Спенсер и Эмма Тинн Китти сотрудничает с модельным агентством Storm Model Management и идет по стопам своей мамы — британской модели Виктории Локвуд. На вечеринке Dolce & Gabbana Спенсер была замечена рядом с другой британской аристократкой — виконтессой Уэймут, Эммой Тинн.
Эшли Грэм с гостем вечеринки
Стефано Габбана и Доменико Дольче
Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Como ❤️❤️❤️❤️💎💎💎💎💎 #madeinitaly🇮🇹 ⛴⛴⛴⛴⛴⛴❤️ PATRIA BOAT A post shared by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Jul 5, 2018 at 12:11pm PDT  Видео из Instagram
Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Dinner at San Giovanni ❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️ #madeinitaly🇮🇹 ⛴⛴⛴⛴ #orchestracasadei #vaicolliscio 😂😂😂 A post shared by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Jul 5, 2018 at 1:24pm PDT
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