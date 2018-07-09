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Такой Наоми Кэмбелл вы еще не видели
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Такой Наоми Кэмбелл вы еще не видели 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Супермодель Наоми Кэмбелл умеет удивлять своих поклонников. На прошлой неделе девушка отправилась на озеро Комо, чтобы принять участие в показе своих друзей Dolce & Gabbana. Доменико и Стефано показали кутюрную коллекцию прямо на открытом воздухе. Наоми стала главной звездой шоу. Черная пантера появилась на импровизированном подиуме в кутюрном платье, вдохновленном красотой этого живописного места. С учетом того, что модель чаще всего появляется в реальной жизни в чем-то лаконичном, в наряде итальянских дизайнеров она выглядела практически неузнаваемо — очень женственно и ярко. Ранее в не менее броском кутюрном наряде Наоми шагала по подиуму в Нью-Йорке. Тогда бренд тоже представлял свою кутюрную коллекцию. Только полюбуйтесь!
Публикация от stefanogabbana (@stefanogabbana) 6 Июл 2018 в 2:07 PDT  Подпись
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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