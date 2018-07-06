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Когда сказка становится явью: московская фотохудожница и ее волшебный мир
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Когда сказка становится явью: московская фотохудожница и ее волшебный мир 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
«Для меня нет ничего прекраснее развевающегося на ветру платья бегущей девушки. Это волшебно», — говорит московский фотограф Кристина Макеева. Фотохудожница создала целую серию снимков девушек на фоне великолепных пейзажей. Струящиеся ткани, огни, цветы, прекрасная архитектура или природные красоты — все это идеально сочетается, создавая атмосферу сказки, волшебно прекрасный мир.
Источник: Bored Panda
Красная площадь, собор Василия Блаженного. Модель: Натали.
Пустыня Руб Аль-Хали, ОАЭ. Модель: Гизэм.
Гёреме, Каппадокия, Турция. Модель: Настя.
Каппадокия, Турция. Модель: Маша.
Порту, Португалия. Модель: Светлана.
Эль-Нидо, Филиппины. Модель: Мэри.
Венеция, Италия. Модель: Идил.
Каппадокия, Турция. Модель: Марина.
Белый храм, Чианграй, Таиланд. Модель: Кристина.
Каппадокия, Турция. Модель: Катя.
Венеция, Италия. Модель: Идил.
Коломенское, Москва. Модель: Дарья.
Прованс, Франция. Модель: Светлана.
«Флакон», Москва. Модель: Валерия.
Пустыня Руб-эль-Хали, ОАЭ. Модель: Гизэм.
Лагуна ледника, Исландия. Модель: Светлана.
Маврикий. Модель: Катя.
Северная Голландия, поле тюльпанов. Модель: Ася.
Москва. Модель: Инна.
Москва. Модель: Светлана.
Маврикий. Модель: Кристина.
Москва. Модель: Валерия.
Париж, Опера Гарнье. Модель: Вера Брежнева.
Московский ГУМ. Модель: Алина.
Москва, парк «Зарядье». Модель: Валерия.
Поля тюльпанов, Лиссе, Голландия. Модель: Настя.
Корон, Филиппины. Модель: Мэри.
Поле гиацинтов в Северной Голландии. Модель: Валерия.
Россия. Модель: Маша.
Москва, Россия. Модель: Настя.
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