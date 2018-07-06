Когда сказка становится явью: московская фотохудожница и ее волшебный мир

«Для меня нет ничего прекраснее развевающегося на ветру платья бегущей девушки. Это волшебно», — говорит московский фотограф Кристина Макеева. Фотохудожница создала целую серию снимков девушек на фоне великолепных пейзажей. Струящиеся ткани, огни, цветы, прекрасная архитектура или природные красоты — все это идеально сочетается, создавая атмосферу сказки, волшебно прекрасный мир.

Источник: Bored Panda

Красная площадь, собор Василия Блаженного. Модель: Натали.

Пустыня Руб Аль-Хали, ОАЭ. Модель: Гизэм.

Гёреме, Каппадокия, Турция. Модель: Настя.

Каппадокия, Турция. Модель: Маша.

Порту, Португалия. Модель: Светлана.

Эль-Нидо, Филиппины. Модель: Мэри.

Венеция, Италия. Модель: Идил.

Каппадокия, Турция. Модель: Марина.

Белый храм, Чианграй, Таиланд. Модель: Кристина.

Каппадокия, Турция. Модель: Катя.

Венеция, Италия. Модель: Идил.

Коломенское, Москва. Модель: Дарья.

Прованс, Франция. Модель: Светлана.

«Флакон», Москва. Модель: Валерия.

Пустыня Руб-эль-Хали, ОАЭ. Модель: Гизэм.

Лагуна ледника, Исландия. Модель: Светлана.

Маврикий. Модель: Катя.

Северная Голландия, поле тюльпанов. Модель: Ася.

Москва. Модель: Инна.

Москва. Модель: Светлана.

Маврикий. Модель: Кристина.

Москва. Модель: Валерия.

Московский ГУМ. Модель: Алина.

Москва, парк «Зарядье». Модель: Валерия.

Поля тюльпанов, Лиссе, Голландия. Модель: Настя.

Корон, Филиппины. Модель: Мэри.

Поле гиацинтов в Северной Голландии. Модель: Валерия.

Россия. Модель: Маша.

Москва, Россия. Модель: Настя.