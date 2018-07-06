Макияж c недели моды — 7 советов от Александры Кириенко

Применимы ли макияжи с подиума для ежедневных образов, насколько сложно их повторить и какие средства выбрать для такого макияжа — воспользуемся советами от амбассадора бренда Dior.

Совет №1 — тренд этого лета — макияж глаз со стрелками

Одна из главных тенденций — яркие цветные стрелки. Они могут быть широкими, объемными и неправильной, ломаной формы. Такой макияж добавит легкости и ощущение лета в ваш образ (чем нарисовать такие стрелки — читайте здесь).

Очень модны и совсем широкие стрелки практически на все веко и стрелки-хвостики (похожие на штрихи).

Вторые нарисовать легче — главное не бояться дать простор своей фантазии (фактически вам нужно нарисовать только кончик без самой стрелки).

Подведенная слизистая нижнего века — еще один актуальный тренд, как и макияжи с акцентом на него (например, светлая стрелка, которая прерывается посередине, а самым смелым советую использовать глиттер!).

Совет №2 — уделяйте внимание сиянию в макияже

В последнее время на подиумах все чаще замечаю акцент на сияние под глазами — визажисты наносят кремовый хайлайтер с влажным эффектом на эту область. Такой макияж очень освежит образ и сделает вас моложе: создайте эффект холеной кожи, расчешите брови и добавьте немного хайлайтера под глаза.

Но выбирайте средства с кремовой текстурой без яркого шиммера (такие можно найти здесь).

Совет № 3 — не забывайте о макияже губ Еще один важный тренд — макияж губ с влажным эффектом, который можно создать при помощи блеска.

Я всегда «за» натуральные губы. Такой макияж можно сделать карандашом (получаются губы в стиле Ирины Шейк ). Затемняю контур губ карандашом коричневого оттенка и растушевываю его по всей поверхности — получается легкий эффект омбре, который выглядит очень натурально. Добавьте капельку блеска, и у вас получатся нежные натуральные пухлые губы.

Если вы едете на море, выбирайте тинты — их легко распределить подушечками пальцев, «вбивая» оттенок. Такой эффект получится и если нанести помаду пушистой кистью (даже если средство яркого оттенка).

Совет №4 — растушевка имеет значение

Если вы наносите на глаза тени, выбирайте мягкую растушевку — такой макияж глаз будет выглядеть очень естественно.

Совет №5 — соблюдайте баланс в макияже

Лучше сделать один (максимум два) акцента в образе. Отталкивайтесь от своих достоинств при выборе области, на которой будет сосредоточен макияж. Если у вас большие, выразительные глаза, нанесите тушь и сделайте стрелки — образ готов!

Совет № 6 — всегда начинайте макияж с глаз

После того, как наношу тон, сразу приступаю к нему — чаще всего, это самый выразительный акцент, и если макияж глаз получился яркий, то макияж бровей будет очень натуральным, а хайлайтер точно нанесете деликатно.

Совет №7 — не бойтесь экспериментировать с текстурами

Если вы сделали влажный макияж губ, нанесите на все подвижное веко матовые тени. Если вы создаете эффект сияющей кожи, выберите текстуру теней без глиттера. Если вы делаете яркий макияж глаз (наносите тени с глиттером, блестками, перламутром или создаете влажный эффект), сделайте кожу слегка матовой и оставьте сияние только выступающих частях лица.

Как и с помощью чего создать макияж, как у моделей на показе Dior

Наносим на лицо тональное средство, делаем легкий контуринг при помощи средства для коррекции и деликатного хайлайтера. Для макияжа глаз вам понадобится палетка теней теплых оттенков — высветляем подвижное веко и затемняем складку.

Макияж бровей на показе был сделан очень графично, но выглядел естественно за счет средств натурального оттенка. В макияже бровей актуальна натуральность — он должен быть слегка прозрачным (волоски бровей заметны, а не скрыты под слоями средств).

Добавляем блеск с влажным эффектом на губы — наш макияж с учетом актуальных трендов и с акцентом на брови готов. А повторить его сможет каждая девушка!

Тональная основа Runway Proof, Dior

Палетка-хайлайтер The Glow Face Palette, Dior

Палетка теней Backstage Eye Palette, Dior

Палетка для бровей Brow Palette, Dior

Палетка для губ Lip Palette, Dior

Палетка для лица Contour palette, Dior