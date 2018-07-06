Микро-длина и блестки: Бейонсе нашла идеальное для себя платье Balmain

С туром «On The Run II» Бейонсе и Джей Зи приехали в немецкий Кельн, и певица продемонстрировала поклонникам не только свои вокальные данные, ноти шикарный гардероб. Так именно на этом концерте она впервые вышла на сцену в ультракоротком платье Balmain с летними мотивами.

Так как Джей Зи выбрал классический белый костюм, все наряды Бей на его фоне смотрелись в разы ярче, и их можно было тщательно рассмотреть. И, надо отметить, платье из коллекции Balmain Resort 2019, созданное из блесток и украшенное изображениями заката и пальм — идеальная находка для Бейонсе.