Марго Робби поразила чопорных англичан прозрачным платьем

Для выхода в свет она выбрала откровенный наряд.

В Лондоне прошел специальный показ фильма Terminal (в российском прокате — «Конченая»), где главную роль играет Марго Робби . Актриса вместе с другими звездами фильма по этому поводу собрались в кинотеатре Prince Charles Cinema. И тут уж сексапильная красавица смогла удивить всех присутствующих своим туалетом!

Марго выбрала черное платье-футляр до колена на тонких бретельках. И все бы смотрелось вполне классически, если бы его верх до талии не был выполнен из полупрозрачного черного кружева. Разумеется, белье тут было совершенно лишним. Впрочем, кружевной узор не давал в мельчайших деталях разглядеть бюст актрисы. Хотя и того, что было видно, стало достаточно для того, чтобы Робби оказалась в топе британской светской хроники.

Между прочим, были времена, когда актриса не жаловала голые и чересчур откровенные платья. Пожалуй, первое исключение она сделала в прошлом году на кинофестивале в Хэмптоне. Тогда с виду простое платье на деле тоже оказалось почти прозрачным! 27-летняя актриса не стала заморачиваться по поводу бюстгальтера, и в свете вспышек фотоаппаратов грудь голливудской красавицы смогли увидеть не только фотографы, но и гости фестиваля. Знала ли о фантастической способности своего платья Марго Робби — неизвестно.

Ну, а уже в этом году актрису признали самой яркой гостьей на показе Calvin Klein в рамках нью-йоркской Недели моды. Звезда пришла на модное шоу в длинном прямом пиджаке, надетом прямо на голое тело. Юбка в комплекте была не предусмотрена. Смотрелось это, вопреки ожиданиям, стильно и очень сексуально, хотя ни одной «лишней» части тела, кроме стройных ног, Робби не показала.

Кстати, такое умение стоило бы перенять у Марго многим звездам. Действительно, все ее провокационные и дразнящие наряды находятся вполне в рамках приличия. Пожалуй, это одна из очень немногих знаменитостей, которая в своих образах идеально сочетает соблазнительность и строгость. Предлагаем вдохновиться ее модными аутфитами.

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