Образ дня: хрупкая Марго Робби в полупрозрачном кружевном платье Chanel на бретелях-бусах

28-летняя кинозвезда Марго Робби посетила лондонскую премьеру фильма «Конченая» Вона Стайна, где сыграла главную роль.

Для этого выхода в свет Марго Робби выбрала полупрозрачное кружевное платье Chanel на бретелях-бусах и обулась в туфли на устойчивых и прозрачных шпильках. Марго не так давно стала послом Chanel и с тех пор блистает в нарядах модного Дома — они ей невероятно идут.

Сексуальное платье Марго Робби оттенила естественными макияжем и укладкой. А как тебе ее образ?

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Фото:Instagram, East News / Invision