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Образ дня: хрупкая Марго Робби в полупрозрачном кружевном платье Chanel на бретелях-бусах
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Образ дня: хрупкая Марго Робби в полупрозрачном кружевном платье Chanel на бретелях-бусах 

WMJ.ru 19 минут назад
Фото: WMJ.ru
28-летняя кинозвезда Марго Робби посетила лондонскую премьеру фильма «Конченая» Вона Стайна, где сыграла главную роль.
Для этого выхода в свет Марго Робби выбрала полупрозрачное кружевное платье Chanel на бретелях-бусах и обулась в туфли на устойчивых и прозрачных шпильках. Марго не так давно стала послом Chanel и с тех пор блистает в нарядах модного Дома — они ей невероятно идут.
Сексуальное платье Марго Робби оттенила естественными макияжем и укладкой. А как тебе ее образ?
Прочитать подробнее о фильме «Конченая» и купить билеты на удобный сеанс ты можешь на сайте «Афиши».
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Фото:Instagram, East News / Invision
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