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Как хитрые ньюйоркцы обходят запрет на провоз собак в метро
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Как хитрые ньюйоркцы обходят запрет на провоз собак в метро 

Bigpicture.ru 26 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Помните анекдот: «Николай Валуев носит с собой в сумочке немецкую овчарку»? Так вот теперь это не анекдот.
С недавних пор в метро Нью-Йорка запрещен проезд с собаками. Исключение составляют случаи, когда питомец находится в переноске или в сумке. Но из-за того, что перечень пород не утвержден, хозяева четвероногих идут на ухищрения и все-таки провозят свои «маленьких» собачек в метро Большого Яблока.
Источник: twistedsifter.com  В метро Нью-Йорка запрещен проезд с собаками, только если они не в сумке. И как же быть, если у вас не чихуахуа, а хаски? Берем сумку побольше, уговариваем собаку. Вуаля!
Собаководы Нью-Йорка просто добавили в программу дрессировки своих питомцев команду «полезай в сумку».
Лайфхак оказался рабочим, интересным и популярным, да и сами собаки не прочь прокатиться на руках у хозяев.
Порой это принимает весьма гротескные формы, мимо которых трудно пройти, не сделав несколько снимков.
Есть и такие варианты «сумки с ногами».
У вас, кстати, есть собака? Возите ее куда-нибудь?
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