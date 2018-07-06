Цифра дня: сколько стоит платье Меган Маркл?

Вчера Гарри (33) и его супруга отправились на встречу молодых лидеров из стран Содружества в лондонском Мальборо-хаус: в апреле королева Елизавета (92) сделала Гарри амбассадором проекта.

Интересно, что Меган (36) для выхода выбрала не пастельные тона, а желтое платье Brandon Maxwell за 1300 фунтов (около 107 тысяч рублей) и бежевые лодочки Manolo Blahnik за 495 фунтов (41 тысяча рублей).

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Вели себя супруги как всегда непринужденно и, кстати, держались за руки.

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