Алена Ахмадуллина подала в суд на Natura Siberica. Дизайнер требует прекратить использование своего имени на косметике

Косметика Natura Siberica с именем дизайнера. Фото: сайт Алены Ахмадуллиной

Дизайнер Алена Ахмадуллина подала иски против компаний «Первое решение» и «Натура Сиберика» (принадлежат создателю бренда Natura Siberica Андрею Трубникову) с требованием прекратить использование ее имени на кремах и шампунях. Производитель не согласен с требованиями дизайнера, сообщает газета «Коммерсант»

Иски, зарегистрированные в Арбитражном суде Москвы, касаются косметической линейки Natura Siberica by Alena Akhmadullina, сообщили в косметической компании. По словам юриста Константина Шварцера, который представляет интересы Ахмадуллиной, договор об использовании имени дизайнера, который контрагенты заключили в 2015 году, с юридической точки зрения оформили неправильно. Поэтому соглашение несостоятельно. По словам представителя дизайнера, через два года использования имени договор истек, а после этого стороны должны были обсудить продление и условия договора.

В 2015 году со стороны Ахмадуллиной договор с Natura Siberica подписывала аффилированная с дизайнером компания «Сирин», которая гарантировала, что соглашение не нарушает авторские и патентные права, а также права собственности. Представитель Natura Siberica подчеркнул, что косметический бренд своевременно выполнил все условия договора. Однако недавно Алена Ахмадуллина направила в компанию претензию о незаконном использовании товарного знака. В Natura Siberica обратились в компанию «Сирин», однако ответа на последовало. Затем косметическая компания узнала об исках со стороны дизайнера.

Шварцер рассказал, что Ахмадуллиной выплатили деньги за использование ее имени в течение двух лет (после этого срока стороны должны были обсудить продление контракта). По его словам после того, представители дизайнера с декабря прошлого года пытались решить спор до суда. Однако в Natura Siberica заявляют, что в претензии дизайнера не фигурировал вопрос об истечении соглашения и необходимости его продления.

Юрист Алены Ахмадуллиной заявил, что в договоре есть формулировки, которые могут привести к разночтениям. Представители дизайнера считают, что договор заключили на два года и использование товарного знака оплатили на этот период, после этого соглашение могут продлить. А в Natura Siberica настаивают, что договор действителен до 2030 года и уже оплачен. Сейчас дизайнер требует прекратить использование товарного знака и выплатить компенсацию за период после того, как договор, по ее мнению, истек.

Летом 2018 года глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что косметическая компания Natura Siberica разработала парфюм Gold of Tuva, который будут продавать во Франции.

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