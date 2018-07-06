Messika посвятили высокую ювелирную коллекцию сказкам

Ювелирная марка Messika выпустила новую коллекцию высокого ювелирного искусства «Once upon a time». Она посвящена сказкам, которые создательница и креаивный директор марки Валери Мессика любила в детстве, а теперь читает детям на ночь — среди них «Русалочка», «Снежная королева», «Финист ясен сокол». В коллекцию вошли колье, серьги, браслеты и кольца — все из белого золота и бриллиантов.