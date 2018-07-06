Chopard представили изумрудно-рубиновую коллекцию необычных ювелирных украшений

На Неделе высокой моды в Париже швейцарский ювелирный дом Chopard представил коллекцию Red Carpet, в которую вошли наиболее сложные комбинации ювелирных украшений.

В коллекции представлено 71 украшение, где такие драгоценные камни, как редкие колумбийские изумруды, бриллианты, фиолетовые гранаты, рубины и синие апатиты сочетаются не только с золотом и серебром, но и, к примеру, с алюминием.

По словам представителей бренда, такие смелые сочетания «позволяют создавать по-настоящему креативные украшения». Например, в коллекцию вошли гибкое колье с рубинами, принимающее любую форму, и колье из настоящих перьев, вдохновением для создания которого стали степные народы Монголии.