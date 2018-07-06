Dior покажут коллекцию высокого ювелирного искусства на юбилейной выставке 

В парижском Музее современного искусства сегодня открывается трехдневная выставка высокого ювелирного искусства Dior. Она посвящена увлечению Кристиана Диора высокой модой, торжественными балами и садами, а также юбилею работы креативного директора ювелирной линии Dior Виктуар де Кастеллан — она создает украшения для бренда уже 20 лет. На выставке покажут новую коллекция высокого ювелирного искусства «Dior Dior Dior», а также избранные украшения предыдущих лет — всего 220 экспонатов. Главной идеей новой коллекции стала метаморфоза кружева. В нее вошло 65 украшений — ажурные колье из белого, розового и желтого золота, похожие на шифоновую ленту браслеты, кольца и серьги со сложными переплетениями золотых нитей. Среди камней — изумруды, синие и розовые сапфиры и гранаты-спессартиты, а также бриллианты в форме пайеток.