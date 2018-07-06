Красные губы, румяна и кудри в стиле восьмидесятых

Покрасуемся

Красная помада — это вечная классика: губы моделей неизменно алеют после зимних холодов, а к осени и вовсе становятся бордовыми. В этом сезоне в тренде прозрачный макияж на контрасте с яркими губами. Причем помада может быть абсолютно любой: глянцевой, матовой, плотной или полупрозрачной. Выбор за вами!

Наливное яблочко

Визажисты не устают напоминать: обязательно используйте румяна, без них образ будет незаконченным. Но просто выделять центральную часть щек уже неактуально. Если хотите быть на пике модной волны, наносите основное средство прямой линией, а чуть повыше — хайлайтер.

Кручу-верчу