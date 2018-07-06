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Красные губы, румяна и кудри в стиле восьмидесятых
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Красные губы, румяна и кудри в стиле восьмидесятых 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Покрасуемся
Красная помада — это вечная классика: губы моделей неизменно алеют после зимних холодов, а к осени и вовсе становятся бордовыми. В этом сезоне в тренде прозрачный макияж на контрасте с яркими губами. Причем помада может быть абсолютно любой: глянцевой, матовой, плотной или полупрозрачной. Выбор за вами!
Наливное яблочко
Визажисты не устают напоминать: обязательно используйте румяна, без них образ будет незаконченным. Но просто выделять центральную часть щек уже неактуально. Если хотите быть на пике модной волны, наносите основное средство прямой линией, а чуть повыше — хайлайтер.
Кручу-верчу
Никто не верил, а они вернулись. Так что придется доставать из шкафа плойки и бигуди и вспомнить, как создавать жесткие локоны в стиле восьмидесятых. Для вдохновения неплохо будет пересмотреть культовые фильмы того времени, например, «Назад в будущее» и «Танец-вспышку», или старые клипы Мадонны.
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