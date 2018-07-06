Ещё
Эволюция стиля: Анджелина Джоли против Дженнифер Энистон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эволюция стиля: Анджелина Джоли против Дженнифер Энистон 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Дженнифер Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году, после пяти лет брака. Она подала на развод, когда стало известно, что Анджелина Джоли ждет от Брэда Питта ребенка. В 2012 году Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру и развелась с ним в 2018 году. Все одиннадцать лет, которые Анджелина Джоли прожила с Брэдом Питтом, у организаторов важных киноцеремоний существовало негласное правило: не приглашать Анджелину Джоли одновременно с Дженнифер Энистон.
Обе актрисы появились на награждении Critics' Choice Movie Awards в 2015 году и на 75-м «Золотом глобусе» в 2018 году. До того как Брэд Питт стал для обеих «эксом», Энистон и Джоли соперничали за похвалу модных критиков, выбирая очень похожие наряды для красных дорожек. Мы решили разобраться, кто из актрис в погоне за славой потерял индивидуальность, а кто открыл новые грани собственного стиля.
Все в черном
Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли, «Золотой глобус», 2018 год  75-я церемония прошла под знаком протеста против сексуального насилия в киноиндустрии. Дженнифер Энистон и Анжелина Джоли соблюли дресс-код мероприятия (символом борьбы против насилия стал черный тотал-лук). Разведенный Брэд Питт на премии не появился. Джоли выбрала кутюрное полупрозрачное платье с отделкой перьями. Энистон сделала ставку на минималистичное бюстье и украшения (кольца и браслеты). С точки зрения голливудских стилистов, обе актрисы были одеты выигрышно, но слишком лаконично.
Новая женственность
Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли, Critics' Choice Movie Awards, 2015 год  На вручении престижной кинонаграды Дженнифер Энистон появилась вместе с Джастином Теру. Известно, что именно Джастин убедил Дженнифер, что черный цвет ей очень идет. Пара действительно несколько лет подряд выбирала одежду темного оттенка для красных ковровых дорожек. В 2015 году Энистон решила нарушить это правило и выбрала красный брючный костюм с глубоким декольте. Мнение критиков разделилось: кто-то назвал этот образ сногсшибательным, а кто-то обратил внимание на то, что брюки костюма слишком длинные. Образ спасла обезоруживающая улыбка Дженнифер и ее уверенность в себе.
Супружеские отношения Джоли и Питта близились к завершению, но это не помешало Анджелине облачиться в роскошное серебряное атласное платье. Изящно декольтированный наряд подчеркнул ее женственность и стал отсылкой к роскошному гардеробу актрисы начала 2000-х.
Красное и черное
Дженнифер Энистон, премия Американской академии кинематографических исскуств и наук, 2013 год; Анджелина Джоли, «Оскар», 2013 год  Две соперницы — два ярких и разных цвета. Дженнифер Энистон уже в начале карьеры предпочитала сдержанный и элегантный крой. Она избегала слишком выразительных оттенков, придерживаясь пастельной и темной гаммы. В 2013 году она пошла на смелый шаг: выбрала красное платье-бюстье и подобрала ему в тон алый клатч. Цвет любви не совсем близок Дженнифер по духу, поэтому она выглядит в платье немного смущенно. Анджелина появилась на мероприятии в черном платье в пол с V-образным вырезом, расшитым пайетками. Надо отметить, что Анджелина обходится минимумом украшений. Она неизменно носит серьги, которые сочетаются с оттенком ее глаз.
Забытое старое
Дженнифер Энистон, «Золотой глобус», 2010 год; Анджелина Джоли, «Оскар», 2012 год  Поступок Джоли, который активно обсуждали в интернете: скопированное у Энистон платье. В черном платье Valentino Дженнифер появилась в 2010 году. Эффектный вырез, изящные босоножки, естественная укладка и золотистый загар — критики были в восторге. Платье, по всей видимости, приглянулось и Анджелине, которая уже не скрывала своих отношений с бывшим мужем Энистон — Брэдом Питтом. Удар в спину Энистон перенесла стойко и препочла никогда не пересекаться с Джоли на мероприятиях.
Белый лебедь
Дженнифер Энистон, ABC Awards, 2009 год; Анджелина Джоли, Critics' Choice Movie Awards, 2009 год  Увлечение обеих актрис черным цветом не помешало им примерить светлые оттенки. Дженнифер Энистон не изменила себе: она появилась на премии в платье-бюстье элегантного кроя, расшитым кристаллами. Анджелина Джоли выбрала струящееся светло-жемчужное платье асимметричного кроя. Критики отмечали, что яркая красота Джоли теряется на таком фоне. А вот для Энистон богато декорированное платье стало смелым экспериментом, ведь до этого она старательно избегала чрезмерности в гардеробе.
Волна нежности
Дженнифер Энистон, Critics' Choice Movie Awards, 2016 год; Анджелина Джоли Critics' Choice Movie Awards, 2018 год  Пастельно-голубой оттенок не нов для Дженнифер Энистон: она с удовольствием появлялась в нем на премьерах своих фильмов. Этот нежный оттенок прекрасно подходит цветотипу актрисы. В платье смущает лишь странный разрез, не характерный для стиля Дженнифер. Актриса любила носить платья-комбинации в начале карьеры, чтобы подчеркнуть сексуальность, но это платье ее лишь скрывает. Анджелина Джоли решила продолжить мотив с декором перьями. Однако образ белой и пушистой не гармонирует с сильной личностью, поэтому кажется немного наигранным.
Другие звездные приемы:
Удачная ринопластика звезд: до и после
10 уловок в макияже, которые должна знать каждая женщина старше 40 лет  10 звездных советов, как получить красивые и здоровые волосы
Я Покупаю: последние новости
7 пар обуви, которые должна иметь в гардеробе каждая девушка То, о чем вы боялись спросить: что на самом деле означает секция TRF в Zara Беременная Пиппа Миддлтон «донашивает» платья своей сестры Кейт Миддлтон
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»8
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь14
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты55
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Новости партнеров
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение