Эволюция стиля: Анджелина Джоли против Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году, после пяти лет брака. Она подала на развод, когда стало известно, что Анджелина Джоли ждет от Брэда Питта ребенка. В 2012 году Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру и развелась с ним в 2018 году. Все одиннадцать лет, которые Анджелина Джоли прожила с Брэдом Питтом, у организаторов важных киноцеремоний существовало негласное правило: не приглашать Анджелину Джоли одновременно с Дженнифер Энистон.

Обе актрисы появились на награждении Critics' Choice Movie Awards в 2015 году и на 75-м «Золотом глобусе» в 2018 году. До того как Брэд Питт стал для обеих «эксом», Энистон и Джоли соперничали за похвалу модных критиков, выбирая очень похожие наряды для красных дорожек. Мы решили разобраться, кто из актрис в погоне за славой потерял индивидуальность, а кто открыл новые грани собственного стиля.

Все в черном

Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли, «Золотой глобус», 2018 год 75-я церемония прошла под знаком протеста против сексуального насилия в киноиндустрии. Дженнифер Энистон и Анжелина Джоли соблюли дресс-код мероприятия (символом борьбы против насилия стал черный тотал-лук). Разведенный Брэд Питт на премии не появился. Джоли выбрала кутюрное полупрозрачное платье с отделкой перьями. Энистон сделала ставку на минималистичное бюстье и украшения (кольца и браслеты). С точки зрения голливудских стилистов, обе актрисы были одеты выигрышно, но слишком лаконично.

Новая женственность

Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли, Critics' Choice Movie Awards, 2015 год На вручении престижной кинонаграды Дженнифер Энистон появилась вместе с Джастином Теру. Известно, что именно Джастин убедил Дженнифер, что черный цвет ей очень идет. Пара действительно несколько лет подряд выбирала одежду темного оттенка для красных ковровых дорожек. В 2015 году Энистон решила нарушить это правило и выбрала красный брючный костюм с глубоким декольте. Мнение критиков разделилось: кто-то назвал этот образ сногсшибательным, а кто-то обратил внимание на то, что брюки костюма слишком длинные. Образ спасла обезоруживающая улыбка Дженнифер и ее уверенность в себе.

Супружеские отношения Джоли и Питта близились к завершению, но это не помешало Анджелине облачиться в роскошное серебряное атласное платье. Изящно декольтированный наряд подчеркнул ее женственность и стал отсылкой к роскошному гардеробу актрисы начала 2000-х.

Красное и черное

Дженнифер Энистон, премия Американской академии кинематографических исскуств и наук, 2013 год; Анджелина Джоли, «Оскар», 2013 год Две соперницы — два ярких и разных цвета. Дженнифер Энистон уже в начале карьеры предпочитала сдержанный и элегантный крой. Она избегала слишком выразительных оттенков, придерживаясь пастельной и темной гаммы. В 2013 году она пошла на смелый шаг: выбрала красное платье-бюстье и подобрала ему в тон алый клатч. Цвет любви не совсем близок Дженнифер по духу, поэтому она выглядит в платье немного смущенно. Анджелина появилась на мероприятии в черном платье в пол с V-образным вырезом, расшитым пайетками. Надо отметить, что Анджелина обходится минимумом украшений. Она неизменно носит серьги, которые сочетаются с оттенком ее глаз.

Забытое старое

Дженнифер Энистон, «Золотой глобус», 2010 год; Анджелина Джоли, «Оскар», 2012 год Поступок Джоли, который активно обсуждали в интернете: скопированное у Энистон платье. В черном платье Valentino Дженнифер появилась в 2010 году. Эффектный вырез, изящные босоножки, естественная укладка и золотистый загар — критики были в восторге. Платье, по всей видимости, приглянулось и Анджелине, которая уже не скрывала своих отношений с бывшим мужем Энистон — Брэдом Питтом. Удар в спину Энистон перенесла стойко и препочла никогда не пересекаться с Джоли на мероприятиях.

Белый лебедь

Дженнифер Энистон, ABC Awards, 2009 год; Анджелина Джоли, Critics' Choice Movie Awards, 2009 год Увлечение обеих актрис черным цветом не помешало им примерить светлые оттенки. Дженнифер Энистон не изменила себе: она появилась на премии в платье-бюстье элегантного кроя, расшитым кристаллами. Анджелина Джоли выбрала струящееся светло-жемчужное платье асимметричного кроя. Критики отмечали, что яркая красота Джоли теряется на таком фоне. А вот для Энистон богато декорированное платье стало смелым экспериментом, ведь до этого она старательно избегала чрезмерности в гардеробе.

Волна нежности

Дженнифер Энистон, Critics' Choice Movie Awards, 2016 год; Анджелина Джоли Critics' Choice Movie Awards, 2018 год Пастельно-голубой оттенок не нов для Дженнифер Энистон: она с удовольствием появлялась в нем на премьерах своих фильмов. Этот нежный оттенок прекрасно подходит цветотипу актрисы. В платье смущает лишь странный разрез, не характерный для стиля Дженнифер. Актриса любила носить платья-комбинации в начале карьеры, чтобы подчеркнуть сексуальность, но это платье ее лишь скрывает. Анджелина Джоли решила продолжить мотив с декором перьями. Однако образ белой и пушистой не гармонирует с сильной личностью, поэтому кажется немного наигранным.

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