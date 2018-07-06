«Ослепительная роскошь»: 43-летняя Рудковская произвела фурор в дизайнерском платье

43-летняя Яна Рудковская , по мнению поклонников, превзошла саму себя. Светская львица появилась на одном из модных показов в роскошном дизайнерском платье известного бренда. Рудковская не привыкла экономить на своем гардеробе. В арсенале супруги Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко наряды с мировых показов, которые стоят целое состояние. И Рудковская может себе это позволить!

На днях светская львица опубликовала фото, на котором она позирует в уточненном платье от модного дома J’adore Dior. Свободный крот наряда с цветочным принтом, выполненным в золоте на черной ткани, как нельзя лучше подчеркивал точеную фигуру Рудковской, «Как Дюймовочка!» — восхитились неотразимой Яной поклонники.

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«Красавица Яна! И с очень хорошим вкусом! Умница и красавица!», «У вас всегда очень красивые платья», «Ослепительная роскошь — Яна, вы бриллиант», «Ах, как хороша!», «Как всегда грациозна», «Шикарное платье», «Несравненная!» — на этот раз верные почитатели Рудковской были щедры на комплименты.

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