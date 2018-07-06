Корейская мода сегодня: какая она

Ни для кого не секрет, что корейцы выглядят молодо и красиво. Мода в этой стране кардинально отличается от трендов в других странах, к примеру, европейских или западных.

@_dkdk_ @haneuddeum during SFW. #halopeople #streetstyle #seoulfashionweek #SFW #streetfashion #model Публикация от Kyunghun Kim (@halopeoplekr) 4 Апр 2016 в 7:59 PDT Исторически сложилось, что до 60-х годов в Южной Корее носили исключительно традиционную одежду. Уже после корейцы начали перенимать западный стиль одежды и выглядеть иначе. Сейчас на корейскую моду влияют больше всего поп-музыка и субкультуры.

Самое удобное, что не обязательно бежать во флагманские магазины, чтобы соответствовать этому стилю. Достаточно воспользоваться услугами китайских интернет-магазинов или поискать что-то интересное в шкафу своей бабушки.

Стоимость такого лука сегодня может позволить себе каждый.