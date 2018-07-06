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Корейская мода сегодня: какая она
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Корейская мода сегодня: какая она 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Ни для кого не секрет, что корейцы выглядят молодо и красиво. Мода в этой стране кардинально отличается от трендов в других странах, к примеру, европейских или западных.
Исторически сложилось, что до 60-х годов в Южной Корее носили исключительно традиционную одежду. Уже после корейцы начали перенимать западный стиль одежды и выглядеть иначе. Сейчас на корейскую моду влияют больше всего поп-музыка и субкультуры.
В корейской моде приветствуются широкие штаны, береты, высокие носки, кроссовки, широкие футболки, сарафаны, свободная одежда, плюшевая ткань.
Самое удобное, что не обязательно бежать во флагманские магазины, чтобы соответствовать этому стилю. Достаточно воспользоваться услугами китайских интернет-магазинов или поискать что-то интересное в шкафу своей бабушки.
Стоимость такого лука сегодня может позволить себе каждый.
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