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Друзья Sonia Rykiel создали свитера для бренда
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Друзья Sonia Rykiel создали свитера для бренда 

The Blueprint 43 минуты назад
Фото: The Blueprint
Бренд Sonia Rykiel в этом году отмечает 50-летие. В честь юбилея состоялся показ первой полностью кутюрной коллекции Sonia Rykiel на неделе высокой моды в Париже. А теперь вышла коллекция свитеров, которые для бренда придумали его друзья — актриса Кирстен Данст, модель Лия Кебеде и другие. Коллекция «Generous Sweaters», которую курирует креативный директор Sonia Rykiel Жюли де Либран, была задумана как дань статусу «Королевы трикотажа», которым модная общественность наградила основательницу бренда Соню Рикель. Часть прибыли от продажи свитеров пойдет в благотворительные организации, которые выберут авторы изделий.
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