Рюкзак с Энди Уорхолом, техно-кроссовки и еще 20 необходимых модных вещей на июль

Директор отдела моды Ксения Гощицкая летом выступает за предельную открытость: босоножки, шлепанцы и купальники должны стать хайлайтами месяца. Если в Петербурге плюс двенадцать, сочетать с шубой! Рюкзак с автопортретом Энди Уорхола из капсульной линейки Рафа Симонса гарантирует не 15 минут славы, а безлимитное внимание. (ТРЦ «Галерея») Вангуем, что весь июль пройдет под знаком футбола и патриотизма — дизайнеры Bosco Fresh учли и то и другое. В капсульной коллекции к чемпионату мира на футболках, свитшотах и олимпийках в цветах триколора появилась надпись «Россия» в ретрошрифте будто бы из 1960-х, а на некоторые модели нашит патч в виде мяча. Такие костюмы мог бы носить легендарный вратарь Лев Яшин , но повезло нам! (Bosco Fresh) Пальмовые листья и редкие тропические цветы в соревновании летних принтов одерживают убедительную победу. Вообразить себя картиной любителя джунглей Анри Руссо проще всего в платье-рубашке Gerard Darel — французы всегда чувствуют меру и не превратят вас в клумбу. (Gerard Darel) Розовая сумка Louis Vuitton с разноцветным логотипом только прикидывается кавайной — и футуристичная форма, и брутальные металлические цепи выдают в ней крутой характер. (Louis Vuitton) Бренд 404 Not Found превратил коды 1970-х в ультрамодные луки: шуба как у Сен-Лорана мутирует в неровно стриженный кокон, сорочка в горошек как у Брижит Бардо напоминает смирительную рубашку, а платье с запахом как у Фюрстенберг обретает диджитал-принт и немнущуюся ткань. (404 Not Found) Нет лучшего способа пережить петербургское лето, чем кашемировая водолазка Falconeri. В чем, спросите вы, отличие от осени? В цвете! Покупаем изумрудно-зеленые или винные модели. (ТРЦ «Галерея») Летняя коллекция китайского бренда JNBY посвящена эссе Вирджинии Вулф «Обычный читатель», в котором писательница исследует тайнопись души. Отсюда яркие принты а-ля Баския, которые нам особенно отзываются: кресты, провокационные лозунги, странные персонажи. (JNBY)

При виде полосатых летних твидовых кед Jog Dog на ум приходит поговорка: «Жизнь как зебра: то белая полоса, то черная». Только в случае с расцветками этой коллекции нам предлагают чередовать голубой, темно-синий и золотой цвета. Ну и правильно, какие черные полосы, когда такая погода! (jogdog.ru)