В ластах, бриллиантах и с ярко-красными губами среди рыб: Джиджи Хадид ушла под воду в съемке для обложки V Magazine

23-летняя Джиджи Хадид снялась в экстремальной фотосессии для V Magazine № 114.

В свои 23-года Джиджи Хадид побывала на огромном количестве обложек модных журналов, но съемка для V Magazine № 114 стала для нее особенной. Модели пришлось погружаться под воду, мчаться на багги по бездорожью и ловить брызги на гидроцикле. Девушка самостоятельно выполняла различные трюки, чтобы получить яркие и необычные фотографии.

— отзывается о проделанной работе Джиджи.

В своем Instagram красотка также рассказала, что помимо дерзких кадров, в новом номере V Magazine № 114 всех будет ждать необычное интервью вместе с ее «удивительным другом и сильной женщиной» Сереной Уильямс

Как тебе экстремальная съемка Джиджи?

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Фото:Instagram