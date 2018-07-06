53-летняя Сара Джессика Паркер в купальнике выглядит словно молодая девушка

Саре Джессике Паркер (Sarah Jessica Parker) уже 53 года, но по ее внешнему виду этого не скажешь. Актриса продолжает выбирать экстравагантные наряды для выходов в свет, которые подчеркивают ее женственность. Также она занимается собственным бизнесом. Не так давно она создала свой парфюм, который даже привезла в Россию, и выпустила коллекцию свадебных платьев.

Однако звезда «Секса в большом городе» порой ведет совершенно обычный образ жизни. На улицах Нью-Йорка ее можно увидеть в спортивном костюме и с большими наушниками. В таком виде она часто отводит детей в школу. Напомним, у нее есть 16-летний сын Джеймс Уилки Бродерик , а девятилетние близнецы Мэрион и Табита. А на днях Джессику заметили на пляже острова Лонг-Айленд. Актриса загорала в слитном купальнике, который не смог скрыть идеальную фигуру звезды.

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Поклонники были поражены тому, что она до сих пор обладает таким же телом, как и много лет назад. В купальнике Паркер смотрелась словно юная девушка. «Ух ты, это нереально», «Красотка, как и всегда»«, «Так нельзя, идеальная фигура в таком возрасте», — стали комментировать кадры поклонники. К слову, в 2008 году, когда вышел первый сезон культового сериала, Саре было 33 года. Тогда у нее тоже была безупречная фигура.

Сара Джессика Паркер в 33 года / фото: instagram.com