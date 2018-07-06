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15 скинни-джинсов для образов как у Брижит Макрон
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15 скинни-джинсов для образов как у Брижит Макрон 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Казалось, джинсы скинни были обречены выйти из моды и остаться страшным сном из нулевых. Однако если вы первая леди Франции и дружите с Домами Balmain и Louis Vuitton, вам ничего не стоит изменить ход модной истории. Так, благодаря Брижит Макрон, облегающий деним вновь появился в наших шкафах. Мы выбрали 15 пар джинсов, которые станут незаменимой базой как для повседневных, так и для нарядных образов. Берите пример с Брижит и сочетайте их с жакетами и белыми блузками (и обязательно не забудьте про лодочки на высоком каблуке). Для расслабленных образов замените строгий пиджак на тонкий трикотажный свитер, а туфли — на кроссовки или лоферы.
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