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Топ модных кроссовок на любой вкус и кошелек
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Топ модных кроссовок на любой вкус и кошелек 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Кроссовки давно перестали считаться исключительно спортивной обувью. Мы носим их не только на прогулки, но даже на вечеринки или светские мероприятия (про то, что продажи обуви на каблуке падают мы вам рассказывали). Фанаты часами стоят в очереди около магазинов, чтобы получить заветную пару новомодных Yeezy. Мы подобрали 10 пар классных кроссовок разной ценовой категории, которые ещё не успели полюбиться столичным модникам (но это не точно).
«Ugly» shoes
Не будем снобами и все-таки поддадимся модному влиянию массивных или «уродливых» кроссовок. Но если Triple S вас по той или иной причине не устраивают, то замену им можно найти у Acne Studios или Puma. Более доступные и практичные альтернативы полюбившимся так всем it-girls кроссовкам Louis Vuitton Archlight есть у Nike и adidas.
Что-то новенькое
Поклонникам удобной и простой обуви придутся по душе модели New Balance и Veja. Они отлично впишутся в любой аутфит, будь то брюки, джинсы или платья. И, на десерт, оставьте денежки для нового релиза Raf Simons Ozweego. При взгляде на эти розовые кроссовки с серебристой подошвой у нас в животе закружились бабочки. А у вас?
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