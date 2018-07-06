Ближе к телу: 5 подсказок для выбора нижнего белья 

Запоминайте рекомендации, и пусть ваше лето станет еще прекраснее.
5 подсказок для выбора нижнего белья летом:
1. Натуральная ткань — слава прохладе!
Теплым летом выбирайте легкий шелк, а если на улице холодно (на Урале это норма), то хлопок.
К достоинствам природного волокна относят способность контролировать температуру тела и отводить влагу — все условия для того, чтобы кожа «дышала». А это как раз то, что нужно, чтобы было комфортно. Также можно отметить быструю сушку и легкий уход.
2. Меньше фурнитуры — ода удобству!
Девушки поймут — обычные крючки на бюстгальтере не всегда удобны. Летний вариант — крючок а-ля бра купальника. Небольшой S-образный замочек не чувствуется при носке, он надежен и при этом легко закрывается. Самый главный бонус — застежка находится под грудью — это значит, что трудностей, когда вы будете застегивать бюстгальтер, не возникнет.
3. Спокойные цвета — протест аллергии!
Яркая расцветка и принты на белье — это весело, но опасно.
В жаркие дни кожа особенно подвержена раздражениям и аллергиям. Красители тканей являются главными аллергенами. Кислоты, гидроксиды и красящие агенты — без этих элементов не представляется возможным производство многих материалов, в особенности отличающихся низкой ценой.
Отдавайте предпочтение изделиям в спокойных тонах, которые прошли сертификацию EAC, и были выполнены из высококачественных натуральных или синтетических волокон.
4. Тонкие швы — хвала комфорту
Бельевые швы, особенно летом, также способны доставить дискомфорт: натирают, вызывают обильное потоотделение, и видны из-под обтягивающей одежды, что выглядит абсолютно некрасиво. Обращайте внимание на модели с тонкой и плоской обработкой швов. Среди бюстгальтеров удачными станут бралетты, в которых полностью отсутствует шов или бюстгальтеры с диагональными швами от подмышечной впадины к центру груди.
5. Нестандартные фасоны — серенада стройному силуэту
Тонкие и легкие платья способны подчеркнуть красоту фигуры, а необычные фасоны белья — точеные формы. Например, кюлоты вместо трусиков танга украдут лишние сантиметры с талии и заметно приукрасят бёдра. В качестве бонуса — добавят изящества и женственности.
Спортивный, романтический, деловой — какой бы стиль вы не выбрали, не пренебрегайте выбором нижнего белья. Комфорт и удобство — залог хорошего настроения.
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Летом хочется ощущать себя легко и комфортно. Мы решили узнать, какое нижнее белье лучше всего носить в жаркие летние дни. А за советами обратились к Марии Ваньковой, создательнице бренда LA DEA.
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