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6 уроков стиля Недели моды в Париже: открытые ключицы, мозаика, леопард и не только
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6 уроков стиля Недели моды в Париже: открытые ключицы, мозаика, леопард и не только 

Журнал ОК! 41 минуту назад
Неделя моды в Париже завершилась. Около 50 модных Домов продемонстрировали, как они видят модников в осенне-зимний сезон этого и будущего года. Рассказываем и показываем главные тенденции, которые должны быть к концу лета в каждом гардеробе модниц. Ниже — 6 вещей, на которые вы должны настроить свой радар (кстати, сезон сейлов в самом разгаре, поэтому можно выгодно закупиться на осень).
Фотография: Getty Кайя Гербер
Все будут открывать ключицы
Этому нас научили модели платьев из новой коллекции Valentino. Пьерпаоло Пиччоли предлагает не стесняться и открывать ключицы и плечи настолько, насколько позволяет вам ваша скромность. Силуэты с таким декольте будут смотреться лучше в комбинации с объемным низом — длинные ноги и стройную фигуру в данном случае не нужно показывать. Вместо них будут кокетничать ваши ключицы.
Мозаика теперь и в одежде
Все, что создает Карл Лагерфельд, — автоматически оказывается на пике популярности. В этом сезоне модельер предсказывает, что утепляться осенью надо в одежду со штрихами произведений искусства. Мозаика — главный способ сочетать цвета. Отрывистые мазки с картин экспрессионистов тоже подойдут. Новая коллекция Fendi Couture FW18 тому доказательство.
Черный минимализм
Не знаете, какого цвета купить сапоги, ветровку или костюм на работу? Берите классику — черный, — тем более что Александр Вотье разрешил это делать показом своей коллекцией Alexandre Vauthier Couture FW18-19. Но быть в тренде в черных нарядах получится с одним условием: если есть акцент на крое и фактуре. Перья, банты, многослойность, асимметрия — выбирайте любой.
… и розовый
На подиумах парижского модного марафона было много ярких цветов, но розовый — вне конкуренции по количеству. Например, оттенки жвачки очень полюбились итальянскому дизайнеру Джорджо Армани.
Винтажные полусапожки
Полусапожки на невысокой шпильке из новой коллекции Chanel отсылают нас к романтичным образам парижских красоток и модниц из 60-х. Только носок и каблук стали чуть тоньше.
Не нужно бояться леопарда
«Леопардовый» принт перешел из фотографий моделей в их Инстаграм-аккаунтах прямиком на подиумы Недели моды в Париже и таких брендов, как Miu Miu (Alexandre Vauthier предлагает «тигровый» принт — почему бы и нет?) Будьте кошкой с помощью топа, пальто, брюков, платья. И начните наконец уже выделяться!
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