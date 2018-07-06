Рози Хантингтон-Уайтли снялась в откровенной рекламной кампании своей коллекции нижнего белья

31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли вот уже несколько лет сотрудничает с Mark&Spencer: сначала модель была просто лицом британской марки, но в прошлом году впервые начала работать над собственной коллекцией нижнего белья для бренда. Эксклюзивная линейка бюстгальтеров и купальников от модели называется Rosie for Autograph. И очередная коллекция от Рози на подходе, о чем звезда не забывает напоминать своим фолловерам в Instagram, где в последние дни публикует кадры из откровенной рекламной кампании.

Несколько дней назад модель уже размещала в сети кадр из фотосессии, на котором была запечатлена в бюстгальтере из своей новой коллекции, сегодня же Хантингтон-Уайтли поделилась c поклонниками новыми снимками — куда более откровенными.

Чувствую себя самой собой. Новая коллекция выходит уже совсем скоро,

— подписала свой пост Рози.

На серии фото знаменитость демонстрирует отличную физическую форму. Стоит напомнить, что в прошлом году у Рози Хантингтон-Уайтли и ее бойфренда, 50-летнего актера Джейсона Стэтхэма, родился первенец, а уже через два месяца после родов модель вернулась к работе — снималась для глянцевых обложек и посещала светские мероприятия, демонстрируя идеальную фигуру.

Рози Хантингтон-Уайтли