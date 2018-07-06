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Рози Хантингтон-Уайтли снялась в откровенной рекламной кампании своей коллекции нижнего белья
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Рози Хантингтон-Уайтли снялась в откровенной рекламной кампании своей коллекции нижнего белья 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Рози Хантингтон-Уайтли
31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли вот уже несколько лет сотрудничает с Mark&Spencer: сначала модель была просто лицом британской марки, но в прошлом году впервые начала работать над собственной коллекцией нижнего белья для бренда. Эксклюзивная линейка бюстгальтеров и купальников от модели называется Rosie for Autograph. И очередная коллекция от Рози на подходе, о чем звезда не забывает напоминать своим фолловерам в Instagram, где в последние дни публикует кадры из откровенной рекламной кампании.
Несколько дней назад модель уже размещала в сети кадр из фотосессии, на котором была запечатлена в бюстгальтере из своей новой коллекции, сегодня же Хантингтон-Уайтли поделилась c поклонниками новыми снимками — куда более откровенными.
Чувствую себя самой собой. Новая коллекция выходит уже совсем скоро,
— подписала свой пост Рози.
На серии фото знаменитость демонстрирует отличную физическую форму. Стоит напомнить, что в прошлом году у Рози Хантингтон-Уайтли и ее бойфренда, 50-летнего актера Джейсона Стэтхэма, родился первенец, а уже через два месяца после родов модель вернулась к работе — снималась для глянцевых обложек и посещала светские мероприятия, демонстрируя идеальную фигуру.
Рози Хантингтон-Уайтли
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