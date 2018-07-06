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«Без возрастных растяжек»: Рудковская и Волочкова показали роскошные ножки
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«Без возрастных растяжек»: Рудковская и Волочкова показали роскошные ножки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала фото, на котором она позирует на летней веранде. Удобно расположившись на диванчике, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мини-платье модного в этом сезоне светло-серебряного оттенка, показала роскошные ножки, без грамма целлюлита и возрастных растяжек.
Вслед за Рудковской снимками голых лодыжек поделилась и прима-балерина Анастасия Волочкова. «Высокие и стройные! Где же целлюлит и растяжки?!» — задались вопросом поклонники.
К слову, ортопеды советовали Анастасии Волочковой отказаться от ежедневных тренировок у балетного станка. Медики отметили, что у артистки могут появиться серьезные проблемы со ступнями ног, артроз, артрит и тромбофлебит.
Волочкова водит дочку Ариадну в дорогие салоны красоты (Фото: Instagram) Буквально на днях Яна Рудковская опубликовала в своем микроблоге фото с модного показа. На снимке светская львица позирует в утонченном платье от модного дома J’adore Dior. Свободный крой наряда с цветочным принтом, выполненным в золоте на черной ткани, как нельзя лучше подчеркивал точеную фигуру Рудковской, «Как Дюймовочка!» — восхитились неотразимой Яной поклонники. Яна Рудковская всегда пользовалась повышенным вниманием у мужчин (Фото: Instagram)
Напомним, что от брака с предпринимателем Виктором Батуриным у Яны Рудковской есть старший сын Николай, ему 16 лет. От Евгения Плющенко светская львица родила сына Сашу (Гном Гномыч), ему 5 лет. Сын Рудковской от Батурина, как и его звездная мама, выбрал творческую профессию, пробует себя на отечественной сцене.
Анастасия Волочкова воспитывает 12-летнюю дочку Ариадну от брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Супруги сыграли пышную свадьбу, пригласив на торжественную церемонию весь свет столичного бомонда. Однако до ЗАГСа дело так и не дошло.
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