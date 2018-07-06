Ещё
Не повторять: Лили Роуз Депп изуродовала фигуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не повторять: Лили Роуз Депп изуродовала фигуру 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради поразила выбором наряда, который в буквальном смысле испортил ее внешность.
Неделя высокой моды в Париже закончилась, а модные критики продолжают обсуждать наряды звездных гостей, которые не смогли пропустить это грандиозное мероприятие. Среди действительно потрясающих образов нашлись и те, что сложно назвать удачными. Помимо Кэти Холмс, ставшей главной фэшн-неудачницей сезона, в поле зрения критиков попала и Лили Роуз Депп. Даже тот факт, что молодая актриса является музой Карла Лагерфельда, не смог спасти ее от модного провала!
На одном из торжественных коктейлей Лили появилась в комплекте, ставшем одним из худших в ее пока не слишком длинной карьере. Выбор звезды пал на костюм от Chanel, состоявший из кроп-топа и мини-юбки. Культовая для модного дома ткань обрела очень современное и свежее звучание. Правда, на Лили Роуз такой ансамбль совершенно не смотрелся! Он лишь смог подчеркнуть не слишком длинные «тяжелые» ноги и удлинил торс. Кроп-топ абсолютно не ужился с юбкой с низкой посадкой и изуродовал фигуру актрисы. От стройности и гармоничных пропорций не осталось и следа.
Шок от Dior: самая «голая» коллекция на Неделе моды в Париже
Ким Кардашьян не постеснялась надеть утягивающее белье
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Марго Робби поразила чопорных англичан прозрачным платьем Пенелопа Крус показала очень худые ноги в мини Вверх ногами: дизайнеры создали самые странные шорты в истории
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты нужен ей только пока здоров»111
Видео крещения младенцев шокировало Сеть15
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Российские звезды до и после пластики2
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение