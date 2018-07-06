Не повторять: Лили Роуз Депп изуродовала фигуру 

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради поразила выбором наряда, который в буквальном смысле испортил ее внешность.
Неделя высокой моды в Париже закончилась, а модные критики продолжают обсуждать наряды звездных гостей, которые не смогли пропустить это грандиозное мероприятие. Среди действительно потрясающих образов нашлись и те, что сложно назвать удачными. Помимо Кэти Холмс, ставшей главной фэшн-неудачницей сезона, в поле зрения критиков попала и Лили Роуз Депп. Даже тот факт, что молодая актриса является музой Карла Лагерфельда, не смог спасти ее от модного провала!
На одном из торжественных коктейлей Лили появилась в комплекте, ставшем одним из худших в ее пока не слишком длинной карьере. Выбор звезды пал на костюм от Chanel, состоявший из кроп-топа и мини-юбки. Культовая для модного дома ткань обрела очень современное и свежее звучание. Правда, на Лили Роуз такой ансамбль совершенно не смотрелся! Он лишь смог подчеркнуть не слишком длинные «тяжелые» ноги и удлинил торс. Кроп-топ абсолютно не ужился с юбкой с низкой посадкой и изуродовал фигуру актрисы. От стройности и гармоничных пропорций не осталось и следа.
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