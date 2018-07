Burberry сделают коллаборацию с Vivienne Westwood

Два главных британских бренда — классический Burberry и эпатажный Vivienne Westwood — выпустят совместную коллекцию. Об этом сообщил в своем «инстаграме» новый креативный директор Burberry Рикардо Тиши: «Вивьен — одна из первых дизайнеров, заставивших меня задуматься об этой профессии. И это такая честь для меня анонсировать нашу коллаборацию с настоящим британским панком!».

Vivienne was one of the first designers who made me dream to become a designer…I am SO honoured to announce a new Burbs collaboration with the original British PUNK. Vivienne is the most unique champion of British style and has been a huge inspiration for so many of us. I am incredibly proud of what we will be creating together.