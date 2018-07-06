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GANT x Le Mans: 5 стильных вещей на лето
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GANT x Le Mans: 5 стильных вещей на лето 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Одежда может стать частью твоего стиля, выразить настроение или даже приобщить к знаковым событиям мирового масштаба. Сегодня расскажу о капсульной коллекции американского бренда GANT, посвященной легендарной французской гонке Ле-Ман. В этих вещах твое лето будет по-европейски красивым, где бы ты не находилась.
О гонке Ле-Ман и бренде GANT
Одна из самых известных автогонок 24 Hours of Le Mans скоро отпразднует свое столетие. Каждый год в июне лучшие гонщики мира испытывают себя в 24-часовом заезде по трассе Сарта протяженностью 8,4 мили. К появлению GANT гонки в Ле-Мане существовали уже 26 лет и стали узнаваемым брендом. Тем не менее у фирмы, выпускающей одежду, и автогонок 24 Hours of Le Mans есть кое-что общее — они изменили свою индустрию. Дизайн GANT отличает внимание к каждой детали — это и делает одежду бренда безупречной. Второй год подряд GANT является официальным спонсором и производителем экипировки для 24 Hours of Le Mans. Специально для гонок компания разработала капсульную коллекцию одежды GANT x Le Mans, которая воплотила историю и стиль обеих компаний. Узнать подробнее о коллекции
Футболка поло
Поло LE MANS TP PIQUE SS RUGGER выполнено в трех цветах: классическом белом, сдержанном темно-синем и нежном пудровом. Футболка сделана из традиционной для спортивной одежды ткани пике — она плотная, хорошо держит форму, при этом не сковывает движения и хорошо пропускает воздух. Рукава и воротник подчеркнуты сине-красной или бело-красной полоской. Слева на груди фирменный значок с названием гонки. Получилось по-спортивному лаконично, по-европейски стильно.
Платье поло
Темно-синее платье-поло повторяет дизайн футболки, только вместо двух пуговиц на нем четыре. Платье-поло хорошо тем, что это очень самодостаточная вещь. Она почти не требует дополнительных аксессуаров или элементов гардероба. Минималистичный дизайн позволяет сочетать платье-поло с разной обувью: слипы, кеды, кроссовки, босоножки — только на высокой плоской подошве, а не на шпильках. Для прохладной погоды подойдут грубые ботинки.
Свитшот
С непредсказуемой летней погодой не обойтись без свитшота. GANT предлагает женские модели в основных для коллекции цветах — темно-синем и пудровом. Принт с названием гонок в этот раз нанесен крупнее, а не в виде значка. При этом он выполнен в тон со свитшотом, так что получился очень элегантный casual. Напомню, что спорт-шик позволяет тебе использовать свитшот в совершенно разных образах. Смело сочетай его с узкой кожаной юбкой и ботфортами или длинным шифоновым платьем и кедами.
Бандана
Дополнить образ в стиле Le Mans можешь темно синей повязкой с мелким принтом. Рисунок, конечно, автомобильный — бело-красные круги изображают колесо, спидометр и другие машинные детали. Помни: нет такой прически, которую нельзя украсить повязкой. Высокий пучок, короткая стрижка, длинные распущенные волосы или хвост в самом простом и небрежном исполнении благодаря бандане будут выглядеть ярко.
Футболка
Простая футболка в коллекции GANT x Le Mans тоже есть: в белом, темно-синем и пудровом цвете. Принт с названием гонок на груди, как у свитшота. Вся коллекция создана для тех, кто любит активный образ жизни и при этом всегда стремится одеться со вкусом. Каждая вещь воплощает спортивный дух гонок и изысканный стиль бренда GANT. В создании одежды GANT, как и в автогонках Ле-Ман, сделан упор на слаженную работу команды на всех этапах: от создания эскизов и выбора качественных тканей до пошива каждой отдельной вещи. Посмотреть всю коллекцию GANT x Le Mans
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