На модном показе устроили лазерное шоу и концерт рэпера

Компания Boss, производитель одежды и аксессуаров для мужчин и женщин, представил новую коллекцию весна-лето 2019. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 6 июля.

Среди флагманских моделей на показе были вещи из анилиново-желтой ткани — купальники, топы, плащи. Другим контрастным тоном для коллекции, в основном выдержанном в белом, льдисто-голубом, синем и сером цветах, был выбран пламенно-красный. Коллекция была навеяна высокотехнологичной спортивной одеждой с соответствующими деталями: лямками, пряжками, карабинами.

Показ было срежессирован в стиле лазерного шоу, к нему также было приурочено выступление рэпера Уиз Халифа (Wiz Khalifa). Среди гостей показа была замечена известная модель Винни Харлоу