Кейс «Google в мире моды»: как заработать на поиске модной одежды

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В 2015 году стилист Александра ван Хутт создала ресурс Tagwalk, который позволяет искать одежду по брендам, цветам или стилю. О « Google в мире моды» ван Хутт рассказала изданию The New York Times.

В 2014 году основательница проекта работала индустрии моды и ей приходилось часами искать одежду для съемок в журналах и на специализированных сайтах. «Вся система была полностью безнадежной», — рассказала ван Хутт. Поэтому она решила создать платформу, которая поможет с поиском модной одежды.

В мае 2015 года предпринимательница создала портал Tagwalk, который позволяет искать модную одежду по 2,8 тыс. ключевых слов. Выполнить поиск можно по бренду, сезону, городу, тренду, стилю, цвету или ткани. Для поиска доступны 128 тыс. изображений.

У Tagwalk нет платной подписки и рекламы. Компания зарабатывает с помощью услуг для 25 тыс. пользователей. В Tagwalk работает консалтинговое подразделение для брендов по росту в диджитал и соцсетях. Сервис открывает доступ к сайту для небольших модных брендов. Для этого компании платят Tagwalk около $175 против $450 для более известных брендов.

Модный поисковик также продает данные о поведении пользователей. Кроме того, компания зарабатывает на комисси, когда пользователи покупают одежду по ссылке с Tagwalk.

Чтобы собрать средства на проект, Александра ван Хутт начала сдавать свою квартиру на Airbnb. На старте проекта она столкнулась со скептицизмом со стороны потенциальных инвесторов. Проект считали слишком нишевым, так как он был рассчитан на рядовых сотрудников в индустрии моды и, по мнению инвесторов, его было сложно масштабировать.

В проект поверила предпринимательница из Венесуэлы Кармен Бускетc, которая ранее инвестировала в онлайн-магазин Net-a-Porter.

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А в конце мая этого года стало известно, что конгломерат LVMH, которому принадлежит бренд Louis Vuitton , инвестировал в лондонский стартап Lyst, создавший онлайн-поисковик модной одежды.

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