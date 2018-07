Кейс «Google в мире моды»: как заработать на поиске модной одежды 

Фото: iStock

В 2015 году стилист Александра ван Хутт создала ресурс Tagwalk, который позволяет искать одежду по брендам, цветам или стилю. О « Google в мире моды» ван Хутт рассказала изданию The New York Times.

В 2014 году основательница проекта работала индустрии моды и ей приходилось часами искать одежду для съемок в журналах и на специализированных сайтах. «Вся система была полностью безнадежной», — рассказала ван Хутт. Поэтому она решила создать платформу, которая поможет с поиском модной одежды.

В мае 2015 года предпринимательница создала портал Tagwalk, который позволяет искать модную одежду по 2,8 тыс. ключевых слов. Выполнить поиск можно по бренду, сезону, городу, тренду, стилю, цвету или ткани. Для поиска доступны 128 тыс. изображений.

Изначально ван Хутт присваивала теги к изображениям с одеждой вручную. Сейчас эту задачу поручили технологиям искусственного интеллекта. А издания Figaro и Financial Times назвали Tagwalk «Google в мире моды», отмечает The New York Times