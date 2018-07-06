Где танцуют фламенко: 11 романтичных миди-юбок с запахом

Летом хочется забыть на время даже об очень стильной офисной униформе, в которой вам обычно хорошо и комфортно. Предлагаем разнообразить будни миди-юбкой с запахом и с воланами, как у испанских танцовщиц фламенко. Яркий принт всегда требует решимости или подходящего настроения, поэтому в нашей подборке найдутся как пляжные варианты (захватите на курорт), так и не менее эффектные модели сдержанной расцветки. Попробуйте составить с юбкой Delpozo белый тотал-лук: добавьте трикотажный топ, мюли или удобные сандалии, и получится универсальный образ для рабочей недели, плавно перетекающей в пятничную вечеринку. Приручить более сложные модели Etro и Diane von Furstenberg поможет объемная белая рубашка слегка навыпуск и обувь, перекликающаяся с оттенками рисунка на юбке.