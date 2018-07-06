Ещё
Где танцуют фламенко: 11 романтичных миди-юбок с запахом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где танцуют фламенко: 11 романтичных миди-юбок с запахом 

Harper’s Bazaar 59 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Летом хочется забыть на время даже об очень стильной офисной униформе, в которой вам обычно хорошо и комфортно. Предлагаем разнообразить будни миди-юбкой с запахом и с воланами, как у испанских танцовщиц фламенко. Яркий принт всегда требует решимости или подходящего настроения, поэтому в нашей подборке найдутся как пляжные варианты (захватите на курорт), так и не менее эффектные модели сдержанной расцветки. Попробуйте составить с юбкой Delpozo белый тотал-лук: добавьте трикотажный топ, мюли или удобные сандалии, и получится универсальный образ для рабочей недели, плавно перетекающей в пятничную вечеринку. Приручить более сложные модели Etro и Diane von Furstenberg поможет объемная белая рубашка слегка навыпуск и обувь, перекликающаяся с оттенками рисунка на юбке.
Harper’s Bazaar: последние новости
Марго Робби в полупрозрачном кружевном платье Chanel на премьере в Лондоне Юбка в пол и сандалии: стильный летний образ от Виктории Бекхэм 15 скинни-джинсов для образов как у Брижит Макрон
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты нужен ей только пока здоров»112
Видео крещения младенцев шокировало Сеть23
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Российские звезды до и после пластики2
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение