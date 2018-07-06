Сестёр-шопоголиков из КБР задержали на таможне

Сёстры-шопоголики из КБР попались с контрабандой на таможне, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства в Минеральных Водах.

Женщины прилетели из Анталии с полными чемоданами одежды и без декларации. Таможенники заподозрили жительниц Кабардино-Балкарии в контрабандном провозе товарной партии. Багаж сестёр представлял собой 29 кг одежды: платьев, курток, брюк, маек, туник, костюмов и сарафанов, все — с полным размерным рядом. Женщины рассказали, что везут наряды себе и на подарки родственникам, а все размеры пришлось купить, потому что на турецком рынке им не продали товары поштучно.

Таможенники изъяли все 90 нарядов у предприимчивых сестёр, а в отношении них возбудили дела об административном правонарушении за отсутствие декларации. Теперь их могут оштрафовать и заставить платить за каждую вещь двойную цену. Саму одежду при этом могут конфисковать.