Великие пирамиды. Какое влияние на деловой стиль оказали символы Древнего Египта

Продумывая свой бизнес-стиль, женщина стремится скорее впечатлить, в то время как секрет успеха в том, чтобы впечатлением управлять. Наш внешний вид — это язык, на котором мы говорим с целевой аудиторией: клиентами, партнерами и сотрудниками. И этот язык состоит из множества символов, истоки которых уходят порой в историю гораздо глубже, чем нам кажется. Чтобы избежать противоречий между образом и желаемым впечатлением, полезно знать историю возникновения этих символов.

Обратимся к культуре Древнего Египта. Достаточно вспомнить скульптуры, рельефы, фрески и знаменитые пирамиды. Везде читаются ясность, четкость, графичность, основательность, определенность, власть. Все это имеет отношение к несколько мужским паттернам мышления, что иногда так необходимо транслировать современной бизнес-вумен. Поэтому, взяв на вооружение некоторые приемы этой величественной культуры, можно добиться желаемого воздействия на целевую аудиторию.

Сквозь схематичность изображения в древнеегипетском искусстве отчетливо проявляется идеальный образ: стройный силуэт, широкие плечи, талия и бедра напротив узкие, черты лица цельные. Берем за основу приталенный жакет с несколько утрированной линией плеча, имеющей тенденцию к расширению, и вот уже психологическое воздействие полученной формы — это амбиции, власть, решительность, стремление достигать и идти вперед. Не стоит забывать, что на уровне подсознания то же самое воздействие одежда оказывает и на ее обладательницу и помогает сформировать внутренний настрой. Архитектура образа, выстроенная на силуэтной игре, немного уводит нас от естественных пропорций женского тела. Сосредоточивая все внимание на линии плеч с помощью дополнительных объемов, мы как будто напоминаем себе, что все в наших руках. Но истинную женственность за широкими плечами не спрячешь. В сочетании с подчеркнуто узкой талией это выглядит невероятно женственно и даже сексуально. Когда-то такой прием мы уже видели у адвоката Бьянки Джаггер , признанной иконы стиля своего времени.

Гладкость фактур, доведенная до идеального состояния — еще один из ключевых признаков искусства Древнего Египта. Статуи, выполненные из черного дерева невозможно отличить от металлических изделий. И совершенно неслучайно вся деловая высококонсервативная стилистика строится на костюмах, имеющих гладкую фактуру. Именно через нее считывается статус и дистанция. Культура, в основе которой почитание Фараона как наместника Бога на Земле, просто не могла не довести производство льна до эталонного качества. Пять слоев одежды из тончайшего египетского льна не скрывали тела человека, а изделия можно было пропускать через кольцо. Так что, выбирая твидовый жакет или классический костюм в стиле Шанель, стоит ответить себе на вопрос, уверены ли вы, что готовы сегодня идти на сближение?

Каждый сезон дизайнеры вновь сообщают нам о новых трендах в принтах. Но мало кто, приобретая вещи, задумывается об их смысловых значениях. Древнеегипетскому искусству в целом свойственно чувство меры, умение отображать главное и убирать ненужное. Продолжая идею основательности, главный древнеегипетский орнамент — это геометрия, активно эксплуатируемая сегодня миром моды. Отличный повод разбавить свой деловой гардероб властным полосатым принтом, который украшал клафт — головной убор Фараона. Для достоверности ассоциации не игнорируем цветовое решение: в оригинальной версии полоска сине-желтая. Снизить контраст и остаться на территории деловой стилистики можно заменив яркий желтый на правильный оттенок песочного.

Интересно, что даже растительные элементы орнаментики в Древнем Египте были геометризированы. А значит, если дресс-код позволяет, следуя актуальным тенденциям с удовольствием вводим четкий, графичный геометричный орнамент, например, в аксессуары и заявляем о ясности и твердости своих намерений. А вот отдавая предпочтение анималистическим мотивам в принтах и украшениях, важно учитывать символику животного мира: цапля в древнем Египте олицетворяет душу Осириса, священный жук-скарабей — символ бессмертия, а змея символизирует мировой порядок. Так, выбрав в качестве дополнения к строгому костюму всего лишь миниатюрную брошь, можно попытаться повторить успех несравненной Мадлен Олбрайт , чей роман с этим говорящим аксессуаром стал поводом для весьма занимательной книги «Читай по моим брошкам». Главное, чтобы язык символов совпадал с культурными особенностями целевой аудитории.

Платье-футляр, так полюбившееся современным женщинам, тоже имеет очевидно древние корни. Так называемый калазирис — исконно древнеегипетский предмет гардероба, который на протяжении долгого времени не менял своего характерного кроя, облегающего фигуру, вполне можно считать началом рождения футлярного платья. Несмотря на то, что между жительницей мегаполиса XXI века и древнеегипетской красавицей расстояние исчисляется веками, стоит помнить, что даже тогда восхищение вызывали женщины, способные не только покорять своей красотой, но и удивлять своим талантом стратега, вершить историю и менять ее ход. А это уже весьма перспективный источник вдохновения.

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