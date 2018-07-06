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В образе: одеваемся как Дуа Липа
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В образе: одеваемся как Дуа Липа 

SNCmedia.ru 45 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Дуа Липа в свои 22 года обладает собственным узнаваемым стилем как в музыке, так и в моде. Ее не встретишь без многоярусных подвесок, коротких платьев, удобных массивных кроссовок или свободных брюк. Певице удается соединять женственные и спортивные вещи в одном наряде и на выходе получать невероятно крутые луки, которые всегда хочется повторить. Что ж, попробуем!
Комбинезон
У Дуа Липы носить короткие комбинезоны получается, наверное, лучше всех. Именно этот предмет гардероба она выбрала для выступления со своим хитом «New Rules» на Billboard Music Awards в этом году, в подобных девушка часто появляется на своих концертах, да и за покупками в любимом Лондоне тоже ходит в них. Прекрасно ее понимаем — очень удобно и выглядит невероятно стильно!
Two Piece
Эти костюмы с кроп-топами и юбками вскружили голову всем модницам. Но мы их можем понять, потмоу что с такими комплектами всегда кажется, будто вы потратили кучу времени на сборы, а вы то всего лишь надели две вещи. Такой стильный аутфит британка дополняет черными кедами на платформе и круглой плетеной сумкой.
Горох
Это платье мисс Липы вызвало бурю обсуждений в Сети. И нет, поклонников знаменитости волнует не ее умение интегрировать самые горячие тренды в свой гардероб (мы про гороховый принт), или талант подбора аксессуаров (весь образ заиграл совершенно по-новому, когда Дуа добавила к платью и босоножкам ярко-желтый берет), а очень высокий разрез платья, который не остановился даже у бедра, а поднялся высоко к ребрам певицы. Конечно, такие смелые решения, пожалуй, лучше оставить Дуа, а самим присмотреться к моделям попроще. Может, с открытыми плечами?
Джинсовая юбка
И это модное возвращение из прошлого не обошла стороной певица. Она сочетает короткую джинсовую юбку с молнией по всей длине с объемной футболкой и, конечно, черными кожаными ботильонами на высоком каблуке и платформе. Получилось весьма эффектно!
Джинсы + топ  Что точно обожает Липа, так это брюки и джинсы самых разных фасонов, цветов и принтов. Она смело носит джинсы-трубы и актуальные сейчас брюки-карго. Сочетает их девушка с кроп-топами, любимыми «уродливыми» кроссовками и очками с цветными линзами.
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