Ещё
Как носить металлические сапоги и не смешить людей: 7 образов из Парижа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как носить металлические сапоги и не смешить людей: 7 образов из Парижа 

Журнал ОК! 1 час назад
Сказать, что металлические сапоги сейчас в тренде — значит приуменьшить их влияние на мир моды. Более того, многие фэшн-критики осмеливаются сказать, что они стали главным атрибутом базового гардероба — вещей, которые должны быть у каждой девушки, как пальто с леопардовым принтом или кюлоты.
Этот тренд какое-то время появлялся только на подиумах, теперь же блестящие сапоги стали нормальным явлением для уличного стиля. Серебряные и золотые вариации можно найти в любом магазине как люксовом, так и демократичном.
6 уроков стиля Недели моды в Париже: открытые ключицы, мозаика, леопард и не только
Да, металлическая обувь распространена, но это не значит, что вы автоматически знаете, как её носить. Так в чем же секрет? На самом деле, всё зависит от обстоятельства и места. Будьте уверены, что для ночной вечеринки в клубе блестящая обувь точно подойдет, а вот, к примеру говоря, на свадьбу в них наряжаться не стоит. Что же касается дневных уличных луков, то лучше всего сочетать эту саму по себе яркую обувь с «спокойными» вещами, например, джинсами или однотонными платьями.
Если вы хотите знать наверняка, как носить металлическую обувь, то просто потратьте несколько минут на то, чтобы пролистать лучшие наряды с подобными сапогами от модниц, которые были пойманы street style фотографами на Неделе моды в Париже.
Фотография: Getty Тина Кунаки
Фотография: Legion-Media Трэйси Эллис Росс
Фотография: Legion-Media Кьяра Ферраньи
Фотография: Legion-Media Наташа Поли и Оливье Рустен
Фотография: Getty Хелена Бордон
Фотография: Legion-Media Алексина Грэм
Фотография: Legion-Media Ванесса Муди
Журнал ОК!: последние новости
Лучшие звездные образы с Недели моды в Париже: Рудковская, Кэмпбелл и не только Чувственная Марго Робби в кружевном платье посетила кинопремьеру «Кот в сапогах»: Ким Кардашьян засмеяли за новый образ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Что раздражает провинциалов в москвичах29
Видео крещения младенцев шокировало Сеть65
Российские звезды до и после пластики4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем8
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение