Как носить металлические сапоги и не смешить людей: 7 образов из Парижа

Сказать, что металлические сапоги сейчас в тренде — значит приуменьшить их влияние на мир моды. Более того, многие фэшн-критики осмеливаются сказать, что они стали главным атрибутом базового гардероба — вещей, которые должны быть у каждой девушки, как пальто с леопардовым принтом или кюлоты.

Этот тренд какое-то время появлялся только на подиумах, теперь же блестящие сапоги стали нормальным явлением для уличного стиля. Серебряные и золотые вариации можно найти в любом магазине как люксовом, так и демократичном.

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Да, металлическая обувь распространена, но это не значит, что вы автоматически знаете, как её носить. Так в чем же секрет? На самом деле, всё зависит от обстоятельства и места. Будьте уверены, что для ночной вечеринки в клубе блестящая обувь точно подойдет, а вот, к примеру говоря, на свадьбу в них наряжаться не стоит. Что же касается дневных уличных луков, то лучше всего сочетать эту саму по себе яркую обувь с «спокойными» вещами, например, джинсами или однотонными платьями.

Если вы хотите знать наверняка, как носить металлическую обувь, то просто потратьте несколько минут на то, чтобы пролистать лучшие наряды с подобными сапогами от модниц, которые были пойманы street style фотографами на Неделе моды в Париже.

Фотография: Getty Тина Кунаки

Фотография: Legion-Media Трэйси Эллис Росс

Фотография: Legion-Media Кьяра Ферраньи

Фотография: Getty Хелена Бордон

Фотография: Legion-Media Алексина Грэм

Фотография: Legion-Media Ванесса Муди