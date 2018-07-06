Роскошная Анна Нетребно затмила Водянову в «морковном» костюме 

Оперная певица, народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации 46-летняя Анна Нетребко блеснула формами на светском мероприятии, затмив французскую супермодель российского происхождения Наталью Водянову.
Знойная Анна Нетребко с бронзовым загаром выгодно выделялась на фоне 36-летней Натальи Водяновой в костюме морковного оттенка. Для выхода в свет оперная дива выбрала платье свободного кроя модного в этом сезоне бледно-розового оттенка с градиентом на пышном подоле юбки.
Поклонники отметили, что «сочная и колоритная» Нетребко с копной вьющихся волос больше походила на испанку. Артистка набрала лишний вес, но несмотря на это, гармонично смотрелась рядом со звездами подиума, не уступая им в грации и утонченности.
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Ранее оперная певица открыла дефиле на показе мод в Париже. Анна Нетребко появилась на подиуме в платье-макси насыщенного синего оттенка. Платье-балахон идеально подошло артистке, а глубокий вырез декольте добавил наряду остроты. Певица продемонстрировала покатые плечики и соблазнительные формы. Присутствующие на показе модные эксперты остались довольны выходом Анны Нетребко, которой удалось произвести фурор на парижском показе.
В 2007 году Анна Нетребко была помолвлена с уругвайским певцом Эрвином Шроттом. В сентябре 2008-го у пары родился сын Тьяго Аруа. Долгое время влюбленные собирались оформить свои отношения, но из-за гастролей и плотного рабочего графика так и не нашли время на то, чтобы официально узаконить свои отношения. Со временем былая страсть пошла на спад. После семи лет совместной жизни пара распалась. В 2015 году стало известно о планах оперной дивы выйти замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Свадебная церемония была масштабной и напоминала роскошную оперную постановку.