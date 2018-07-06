«Такие ноги надо прятать»: Яне Рудковской посоветовали избегать мини-юбок

Известная бизнес-леди Яна Рудковская вновь была раскритикована в сети интернет. Причиной для неодобрения публики на сей раз стали ноги звездной красавицы, которые ей посоветовали прятать под длинными юбками или брюками, категорично избегая длины мини.

В рамках Недели высокой моды в Париже прошел показ новой коллекции Ulyana Sergeenko осень-зима 2018/19. На мероприятии соотечественницы можно было встретить немало звездных красавиц из России. Не смогла остаться в стороне от такого события и супруга Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 43-летняя светская львица Яна Рудковская.

Женщина появилась на показе подруги в коротком легком платье нежно-голубого цвета, главной отличительной чертой которого стал необычный многоярусный покрой. Свой наряд бизнес-леди дополнила сандалиями на плоской подошве и темными очками, которые, по мнению некоторых интернет-пользователей, выглядели в помещении несколько нелепо.

Однако очки Рудковской вызвали куда меньше нареканий, чем ее ноги, послужившие в этот раз поводом для многочисленных насмешек со стороны хейтеров. «Платье красивое, но эти ноги… Ужасно выглядят! Дряблые и тощие» «Такие ноги надо прятать!» «У Дайнеко ноги, как колонны, а у этой спички с кривыми коленками» «Яночка, не носите такие короткие вещи… У Вас не очень красивые колени» «Ноги, как у дряблой бабки… Подкачала бы уже что ли», — советовали знаменитой блондинке интернет-ползователи.

Напомним, что всего несколько дней назад Рудковскую уже журили в сети за ноги, но поводом для замечаний в тот раз были ступни и обувь, подобранная явно не по размеру. Впрочем, несмотря на частую критику и едкие замечания недоброжелателей Яна продолжает жить в свое удовольствие и наслаждается миром роскоши и гламура.