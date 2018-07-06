Раскрыты признаки поддельной сумки

Австралийская компания Luxe It Fwd, специализирующаяся на перепродаже эксклюзивных дизайнерских аксессуаров, назвала отличительные черты поддельных сумок. Об этом сообщает Daily Mail.

Во-первых, фальшивая сумка сделана из кожзаменителя, который имеет характерный акриловый запах, присущий поддельным «кожаным» вещам.

Во-вторых, на дизайнерской сумке пришита голограмма с серийным номером, по которому можно определить год ее выпуска. Более того, к каждой сумке прилагается карта аутентификации, серийный номер которой повторяет тот, что написан внутри сумки на голограмме.

Каждая буква в обозначающих страну-изготовителя словах Made in на люксовой вещи четко пропечатана, не расплывается и не сливается с остальными. То же касается гравировки с названием фирмы на бегунке молнии.

Наконец, сумки люксовых брендов упакованы в тканевые мешочки, на которых также четко пропечатан логотип.

В марте компания Group Project создала метод борьбы с подделками продукции известных брендов с использованием технологии блокчейн. Производителям одежды предложили прикреплять специально созданный криптотег (Crypto-Tag™) к изделиям. Таким образом, покупатели смогут самостоятельно проверить подлинность товара, сканировав тег с помощью мобильного приложения на смартфоне.