Основательница Tann Model Management Таня Азарова выпустила коллекцию одежды

Татьяна Азарова, номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и наставница супермоделей Ники Коул, Саши Паники, Тимура Симакова и Вики и Юли Павловых, запустила собственный бренд Unicorn Sadly. В дебютной коллекции, разработанной вместе с Владом Московским и магазином «БЛОК18», — футболки, худи и свитшоты с единорогом, нарисованным художницей Томой Чернобай.

Татьяна Азарова основательница Tann Model Management

«Почему я решила сделать свою марку? Моя мама занималась одеждой, и у меня всегда был хороший вкус. Плюс, большинство брендов выпускают сейчас вещи с агрессивными или пессимистичными надписями, дизайнеры говорят, что «злость хорошо продается». А мне хочется, чтобы продавалось добро!».

Через год Таня планирует расширить линейку до полноценных образов, и уже готовит зарисовки на будущее. А пока ее «грустного единорожку» можно купить в «БЛОКЕ18» по цене в 1990 рублей.