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Интересные факты о крестильном платье, в котором сегодня будут крестить принца Луи
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Интересные факты о крестильном платье, в котором сегодня будут крестить принца Луи 

FashionTime 38 минут назад
Фото: FashionTime
Сегодня, 9 июля в 16-00 состоится таинство крещения младшего сына герцога и герцогини Кембриджских, который появился на свет 23 апреля. Полное имя, данное мальчику при рождении — Луи Артур Чарльз Кембриджский.
По вековой традиции, детей королевской династии крестят в платье, созданном в 1841 году шотландской портнихой Жанет Сазерленд по заказу королевы Виктории для ее первенца, принцессы Виктории. Мастерица черпала вдохновение в подвенечном платье королевы, использовав кружева Honiton и атлас.
Крестильное платье династии Виндзоров
Оригинальное платье надевали на крещение 62 младенца королевской семьи, в том числе Елизавета II — для ее крещения в Букингемском дворце в 1926 году.
Интересно, что крестильное платье стирали вручную и только в родниковой воде. Но и это не сохранило наряд. К крещению принцессы Шарлотты оно было уже в том состоянии, когда потребовалось сшить реплику. Что и было сделано дизайнером Анджелой Келли в 2008 году.
Оригинал крестильного платья сейчас хранится в музее.
А у вас есть торжественный наряд, переходящий от поколения к поколению?
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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