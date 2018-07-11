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Интриги в королевском дворце: мачеха принцев настраивает Джоли против Миддлтон
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Интриги в королевском дворце: мачеха принцев настраивает Джоли против Миддлтон 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Мачеха принцев Уильяма и Гарри Камилла Паркер-Боулз настраивает друзей королевской семьи против невесток. Об этом пишут Дни.ру со ссылкой на таблоид New Idea.
Так, между двух огней уже оказалась Анджелина Джоли, которая тесно общается с Кейт Миддлтон. Однако актриса также неоднократно заявляла, что очень благодарна Камилле за помощь в проведении благотворительных мероприятий. По данным СМИ, мачеха принцев уже поставила Джоли ультиматум, попросив ее не общаться с герцогиней.
Камилла до сих пор не может смириться с тем, что принц Уильям женился на простолюдинке. По ее мнению, замуж за принцев могут выходить только женщины высокого происхождения. По слухам, после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл мачеха стала чуть лучше относиться к Миддлтон, однако о полном принятии невесток не может быть и речи.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что отношения в британской королевской семье испортил квартирный вопрос.
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