Интриги в королевском дворце: мачеха принцев настраивает Джоли против Миддлтон

Мачеха принцев Уильяма и Гарри Камилла Паркер-Боулз настраивает друзей королевской семьи против невесток. Об этом пишут Дни.ру со ссылкой на таблоид New Idea.

Так, между двух огней уже оказалась Анджелина Джоли , которая тесно общается с Кейт Миддлтон . Однако актриса также неоднократно заявляла, что очень благодарна Камилле за помощь в проведении благотворительных мероприятий. По данным СМИ, мачеха принцев уже поставила Джоли ультиматум, попросив ее не общаться с герцогиней.

Камилла до сих пор не может смириться с тем, что принц Уильям женился на простолюдинке. По ее мнению, замуж за принцев могут выходить только женщины высокого происхождения. По слухам, после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл мачеха стала чуть лучше относиться к Миддлтон, однако о полном принятии невесток не может быть и речи.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что отношения в британской королевской семье испортил квартирный вопрос.