Кейт Миддлтон в «кокошнике» перещеголяла лягушку-Маркл

9 июля в Великобритании прошли крестины третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских — Луи. На торжественную церемонию пришли также принц Гарри и его супруга Меган Марк, сообщает издание Дни.ру.

На мероприятии Меган Маркл оказалась в тени сияющей Кейт Миддлтон . Возможно, был неудачно подобран наряд — звезда сериала «Форс-мажоры» была одета в платье бледно-зеленого цвета, от чего многим показалось, что она выглядит как лягушка. Впрочем, журналисты заступились за актрису: дескать, бледное платье она надела специально, чтобы не отвлекать на себя внимание от Кейт.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 июля 2018 г.

Герцогиня Кембриджская облачилась в прекрасное белое платье простого покроя, надела элегантные туфли и забрала волосы под очаровательный головной убор, напоминающий русский народный кокошник.

Ранее Пятый канал сообщал, что Меган Маркл смутила королевскую семью слишком откровенным платьем.