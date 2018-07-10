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Кейт Миддлтон в «кокошнике» перещеголяла лягушку-Маркл
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Кейт Миддлтон в «кокошнике» перещеголяла лягушку-Маркл 

Пятый канал 11 часов назад
Фото: Пятый канал
9 июля в Великобритании прошли крестины третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских — Луи. На торжественную церемонию пришли также принц Гарри и его супруга Меган Марк, сообщает издание Дни.ру.
На мероприятии Меган Маркл оказалась в тени сияющей Кейт Миддлтон. Возможно, был неудачно подобран наряд — звезда сериала «Форс-мажоры» была одета в платье бледно-зеленого цвета, от чего многим показалось, что она выглядит как лягушка. Впрочем, журналисты заступились за актрису: дескать, бледное платье она надела специально, чтобы не отвлекать на себя внимание от Кейт.
Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C
— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 июля 2018 г.
Герцогиня Кембриджская облачилась в прекрасное белое платье простого покроя, надела элегантные туфли и забрала волосы под очаровательный головной убор, напоминающий русский народный кокошник.
Ранее Пятый канал сообщал, что Меган Маркл смутила королевскую семью слишком откровенным платьем.
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Женский форум  Ещё 65 источников 
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