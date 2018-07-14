Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вместе и без супругов

Герцогиня Кембридская выбрала элегантное и скромное черно-белое платье. Меган Маркл надела белые широкие брюки и рубашку в сине-белую полоску. Супруги принцев, похоже, нашли общий язык и прекрасно ладят друг с другом. Весь матч они смеялись, обсуждали игру и выглядели как близкие подругу, несмотря на все слухи о том, что у них напряженные отношения. Для Кэтрин и Меган это выход стал первым совместным появлением на публике без супругов, принцев Уильяма и Гарри.