Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вместе и без супругов 

Меган Маркл, получившая после свадьбы с принцем Гарри титул Герцогиня Сассекская, и супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская вместе посетили теннисный матч.
Серена Уильямс, недавно впервые ставшая мамой, вернулась на корт и вышла в финал Уимблдона, обыграв немку Юлию Гергес со счетом 6:2, 6:4. В первых рядах за спортсменки болели Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
Герцогиня Кембридская выбрала элегантное и скромное черно-белое платье. Меган Маркл надела белые широкие брюки и рубашку в сине-белую полоску. Супруги принцев, похоже, нашли общий язык и прекрасно ладят друг с другом. Весь матч они смеялись, обсуждали игру и выглядели как близкие подругу, несмотря на все слухи о том, что у них напряженные отношения. Для Кэтрин и Меган это выход стал первым совместным появлением на публике без супругов, принцев Уильяма и Гарри.