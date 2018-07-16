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#мимими дня: крошечный принц Луи хохочет на руках у Кейт Миддлтон на новом официальном портрете
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#мимими дня: крошечный принц Луи хохочет на руках у Кейт Миддлтон на новом официальном портрете
WMJ.ru
6 часов назад
Женский форум
Фото:
WMJ.ru
Недавно
Кейт Миддлтон
и ее супруг
принц Уильям
крестили своего младшего сына — крошечного принца Луи.
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