Принц Гарри признался, что не хочет становиться многодетным папой

Мужчина сообщил, что пятеро детей, по его мнению, — это многовато.

Меган Маркл и принц Гарри впервые посетили Ирландию в качестве супругов. И пока новоиспеченная супруга герцога Сассекского радует публику идеальным вкусом и блестяще подобранными нарядами, ее муж удивляет общественность неожиданными комментариями.

Так, на днях принц Гарри заявил, что не желает становиться многодетным папой. Одна из поклонниц во время встречи с герцогом и герцогиней Сассекскими сообщила, что у нее пятеро детей — и поинтересовалась, не мечтает ли мужчина стать многодетным отцом.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

11 Июл 2018 в 2:17 PDT В ответ принц Гарри покачал головой и отметил, что в его планы это точно не входит. Более того: мужчина в шутку уточнил, что пятеро детей — это явно многовато.

Напомним, в декабре прошлого года королевский дворец Великобритании официально сообщил о предстоящем бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл. В мае нынешнего года влюбленные обвенчались в Виндзорском замке.

Довольно скоро пресса начала распространять слухи о беременности герцогини Сассекской: некоторые западные СМИ, ссылаясь на источник в королевском дворце, даже уверяют, что женщина ждет двойню.

Фото: Instagram

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