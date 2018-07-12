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Раскрыты причины выбора одежды для жен британских принцев
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Раскрыты причины выбора одежды для жен британских принцев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Консультант по правилам этикета Диана Матер рассказала, в каких случаях супруги наследников британского престола Кейт Миддлтон и Меган Маркл обязаны ходить в шляпах. Об этом сообщает The Sun.
«До 1950-х годов встретить женщину без головного убора было практически невозможно: демонстрировать волосы в общественном месте считалось неприличным. Однако сейчас все изменилось, и шляпы надевают только во время официальных событий», — объяснила Матер. Именно поэтому жены британских принцев появляются на королевских приемах и во время официальных поездок в шляпках, а на днях рождения, кристинах или свадьбах — без.
Кроме того, женщинам не следует надевать головной убор после шести вечера, поскольку это считается нарушением правил королевского дресскода.
В июле 53-летняя невестка королевы Великобритании графиня Уэссекская Софи пришла на празднование столетия королевских Военно-воздушных сил в головном уборе как у Меган Маркл. Его сравнили с шляпкой Меган Маркл, которую дизайнер Филип Трейси изготовил для герцогини Сассекской в качестве аксессуара к ее белому платью-рубашке, в котором она была на королевских скачках в Аскоте.
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Женский форум  Ещё 73 источника 
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