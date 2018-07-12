Раскрыты причины выбора одежды для жен британских принцев

Консультант по правилам этикета Диана Матер рассказала, в каких случаях супруги наследников британского престола Кейт Миддлтон и Меган Маркл обязаны ходить в шляпах. Об этом сообщает The Sun.

«До 1950-х годов встретить женщину без головного убора было практически невозможно: демонстрировать волосы в общественном месте считалось неприличным. Однако сейчас все изменилось, и шляпы надевают только во время официальных событий», — объяснила Матер. Именно поэтому жены британских принцев появляются на королевских приемах и во время официальных поездок в шляпках, а на днях рождения, кристинах или свадьбах — без.

Кроме того, женщинам не следует надевать головной убор после шести вечера, поскольку это считается нарушением правил королевского дресскода.